Pilota russo fa sesso con un'allieva nella cabina di pilotaggio: licenziato per il video hard

Se alcuni piloti russi sono in guerra, altri invece . Un pilota russo è stato licenziato per aver girato un video hard con un'allieva in cabina di pilotaggio. L'istruttore della Scuola di volo dell'aviazione civile di Sasovo aveva inserito il pilota automatico in aereo in modo da potersi filmare mentre facevano sesso. Ma c'è di più, perché il pilota 28enne era sposato. Come è riuscito a convincere l'allieva 21enne al sex tape? In cambio di lezioni di volo extra.

Russian pilot instructor sacked for racy mid-air cockpit sex tape with trainee cadethttps://t.co/DSzFkfTPDR pic.twitter.com/tnmhvpqGQQ — Daily Star (@dailystar) May 23, 2022

Il video condiviso online

I due si trovavano nella cabina di pilotaggio di un Cessna 172 nella regione russa di Ryazan quando hanno registrato il loro incontro, secondo quanto riportato dal sito di notizie locale Gazeta. Sono stati trovati perché hanno condiviso online. Secondo quanto riferito dai media locali, la studentessa aveva inizialmente rifiutato perché lui era sposato, ma poi aveva ceduto quando lui le aveva offerto un corso extra.

Lo scandalo

Lo scandalo è venuto alla luce quando la ragazza ha litigato con uno dei suoi compagni di corso, che ha deciso di pubblicare un post online per vendicarsi, secondo i media locali. La scuola di volo è venuta a conoscenza del video solo un mese dopo l'incidente, quando è diventato virale su Internet. Diversi dipendenti non identificati della scuola di volo erano stati avvisati del filmato e avevano confermato che il pilota e il cadetto erano loro colleghi.

