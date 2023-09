Pietro Tidei: «Il sesso in Comune? Mia moglie non se lo meritava, ma mi ha già perdonato»

Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, al centro di una bufera mediatica, dopo lo scandalo del sesso in Municipio ripreso dalle telecamere nascoste. A farne le spese, tra gli altri, anche sua moglie, diventata una degli argomenti principali in questi giorni nel paesino del litorale laziale. «Povera, dopo 53 anni di matrimonio non se lo meritava. Si è incazzata ma mi ha perdonato, ora partiremo qualche giorno insieme», ha commentato Tidei al Corriere della Sera.

«Ma sono state solo effusioni, una volta sola», ha poi aggiunto. «Forse potrebbe esserci stato un episodio goliardico, una signora che alza la gonna per mostrare come è dimagrita. Aspetto di vedere i video per ricordare. Mia moglie dice che ho l’Alzheimer».

Dimissioni?

La signora protagonista del video insieme a Tidei ha detto che il sindaco dovrebbe dimettersi. «Non lo farò - dice Tidei - con lei ci conosciamo da una vita, e anche con il marito, sono brave persone».

E poi ci sono i quattro figli del sindaco. «Mi hanno perdonato anche loro, ora spero non leggano i messaggi sul mio Facebook, si complimentano tutti che alla mia età...

sì insomma, ci siamo capiti».