Peste bubbonica, identificato un caso negli Stati Uniti nell'Oregon: l'uomo contagiato dal suo gatto. L'animale è morto

Allarme peste bubbonica. Un caso in un essere umano è stato di recente identificato negli Stati Uniti, nello stato dell'Oregon. La persona contagiata è al momento sotto cura e probabilmente è stata infettata dal suo gatto. Dopo 8 anni così la malattia compare di nuovo negli Stati Uniti. Inoltre l'uomo colpito è stato contagiato dal suo gatto. Usualmente la patologia - oggi curabile con antibiotici - viene trasmessa dalle pulci portate da animali selvatici. Il responsabile dei servizi sanitari della 'Deschutes County' in Oregon, Richard Fawcett, ha fatto sapere che l'infezione nel paziente è iniziata con tutta probabilità nei linfonodi - segno tipico della peste bubbonica - e si è diffusa nel sistema sanguigno: «Ma il malato - ha detto - ha risposto molto bene alla terapia antibiotica e dopo un ricovero è ora in via di recupero. Il gatto che ha trasmesso la peste era molto malato e probabilmente ha contratto la malattia da un roditore morto».

Peste bubbonica negli Stati Uniti, uomo contagiato dal suo gatto

I medici hanno sottoposto a terapia antibiotica anche i familiari e vicini della persona contagiata. È estremamente raro che la peste colpisca e venga trasmessa invece dai cani domestici - anche se nel 2014 quattro abitanti del Colorado sono stati infettati da un pit bull - ma in via precauzionale, la contea di Deschutes ha invitato i cittadini a tenere al guinzaglio i cani, a evitare che entrino in contatto con roditori, e a portarli immediatamente da un veterinario se mostrano alcun sintomo di malessere o infezione.

La peste bubbonica è un evento raro in un paese sviluppato e anche se ci sono cure a disposizione, la malattia resta pericolosa.