Gatto Leone scuoiato vivo, domenica la fiaccolata ad Angri. Il caso in Parlamento: «Mai più violenze impunite»

Il caso di Leone, il gatto scuoiato vivo e ritrovato ad Angri, è arrivato anche in Parlamento. Mentre la popolazione si prepara ad una fiaccolata domenica 17 dicembre, organizzata dalla Lega del Cane di Cava de’ Tirreni per chiedere giustizia, è il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a intervenire in aula.

«Mai più violenze impunite»

«Mai più tali violenze indicibili dovranno restare impunite. Domenica tutti ad Angri per chiedere giustizia per il povero animale. Ha commosso il web la storia di Leone, il gattino scuoiato vivo e lasciato in agonia in strada ad Angri. Era stato soccorso tempestivamente nel tentativo disperato di salvarlo, ma a nulla sono valse le cure. Il gattino diventato simbolo, in queste ultime ore, della violenza gratuita sugli animali non ce l'ha fatta. Era stato chiamato Leone perché come il re della Savana aveva mostrato coraggio e forza e si pensava che potesse sopravvivere. Così, purtroppo, non è stato. Quello che ha subito questo gatto è un atto che non va assolutamente preso sottogamba.

La storia di Leone

Chi ha commesso questa violenza di una crudeltà indicibile ed ingiustificata può ripeterla verso qualsiasi altro essere vivente, anche verso esseri umani. Quasi sempre - osserva - chi commette tali azioni verso gli animali non paga per quello che dovrebbe pagare, è tempo di rivedere le normative. "La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali" diceva Gandhi. Ecco, noi non li trattiamo un granché bene. Intanto domenica 17 dicembre ad Angri si svolgerà una fiaccolata per Leone. Questo povero animale deve avere giustizia e noi ci saremo».

Nonostante tutti gli sforzi per salvarlo, Leone il 10 dicembre è morto per le ferite subite. «Caro Leone ciò che ti è successo e la violenza inenarrabile che ha martoriato il tuo corpicino in questi giorni 4 giorni, ha sconvolto la vita di migliaia di persone, che sono restate con il fiato sospeso e hanno pregato per te ogni istante - hanno scritto gli operatori del canile dando la notizia -. Sei diventato il Leone di tutti, ma oggi è un giorno di grande dolore per chi ti ha amato. Ci hai lasciati circondati, però, fino alla fine da quell'amore che questo crimine senza precedenti non ti ha permesso di conoscere prima. Il nostro cuore è pieno di dolore, ti abbracciamo forte perché ora possiamo farlo senza farti male». Il corpo del gattino è stato sottoposto all'autopsia e il veterinario ha segnalati il caso alla Procura competente. Anche l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro ignoti.