Violenza sessuale su una ragazza di 14 anni: «Abusi nella stalla e in ascensore»

di Nicola Sorrentino

Dovrà difendersi dall’accusa diun uomo di 46 anni di Angri, rinviato a giudizio dal tribunale di Nocera Inferiore, per quanto sarebbe accaduto nel 2015. La vittima è una minore, all’epoca non ancora quattordicenne. La ragazza avrebbe subito più volte, ed in diverse circostanze,. La procura, prima di chiedere il giudizio per l’indagato, aveva ottenuto la celebrazione di un incidente probatorio per verbalizzare la testimonianza della minore, per poi utilizzare quegli stessi elementi in dibattimento. Proprio il racconto della giovane, poi, aveva permesso di chiarire i singoli episodi di violenza dei quali l’uomo si sarebbe reso responsabile. Gli stessi sono tutti localizzati nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino.In tempi diversi,, ma anche costretta a soddisfare alcune richieste dell’uomo. In un caso, sarebbe stata afferrata per mano e condotta in un casolare abbandonato. La persona in sua compagnia le avrebbe poi tolto il cellulare da tasca e chiuso la porta, per abusare di lei, dopo averla parzialmente spogliata. Per due volte, invece, i due si sarebbero trovati insieme in un ascensore. In entrambe le circostanze, l’uomo avrebbe costretto la ragazza a baciarlo prima sulla bocca, per poi toccarla nelle parti intime. In un’altra occasione, ancora, la giovane fu costretta a seguire l’individuo, che l’afferrò per un braccio, all’interno di una stalla per cavalli. Anche stavolta, chiusa la porta, l’avrebbe costretta prima a subire e poi a compiere atti sessuali.