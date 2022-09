Pedopornografia in Sicilia, arrestato professore che aveva provato ad adescare un'alunna di 13 anni su WhatsApp

Le chiedeva foto intime da inviare su WhatsApp. Peccato che lei fosse una sua alunna minorenne, di età inferiore ai 14 anni. Un professore di Capo D'Orlando (Messina) è stato arrestato con le accuse di pedopornografia, molestie sessuali e adescamento di minore. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei genitori della ragazza, che hanno scoperto la "relazione".

Cosa è successo

L'uomo, un ultracinquantenne che si trova adesso agli arresti domiciliari, è stato fermato giovedì 8 settembre, dopo un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti. Il professore insegna in un istituto dell’hinterland. L'arresto è stato eseguito dalla polizia di Capo d'Orlando. Le indagini hanno ricostruito il rapporto che l'insegnante avrebbe instaurato con la giovane alunna, sfociato in messaggi, video e audio, inviati attraverso il social WhatsApp, scrive La Gazzetta del Sud. L'uomo, oltre a richiedere scatti intimi, avrebbe avanzato anche richieste di incontri reali. Gli agenti hanno posto sotto sequestro il telefono del professore, che adesso dovrà difendersi in tribunale.