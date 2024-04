Pedofilo e bambino nudi in una stanza d'hotel, la polizia fa irruzione e salva il piccolo. L'allarme lanciato dai dipendenti: «Non sembravano parenti»

I primi dubbi sono scattati al check-in: l'uomo che aveva prentato una stanza d'hotel per la notte era accompagnato da un bambino, ma non sembrava che i due avessero legami di parentela. Solo grazie ai sospetti dei dipendenti dell'albergo, la polizia è riuscita a sventare la violenza che stava per consumarsi sul minore.

Allertati dal personale di un hotel di Manchester, gli agenti hanno fazzo irruzione nella camera e hanno trovato entrambi gli occupanti, bambino e adulto, nudi e in atteggiamenti «troppo familiari».

Sono così scattate le manette per l'uomo.

Il bambino tra i rifiuti

L'episodio è stato segnalato dalle autorità locali durante un evento organizzato per sensibilizzare gli esercenti, dai tassisti agli albergatori, dai negozianti ai gestori di pub e ristoranti, sull'importanza delle segnalazioni ogni qualvolta si notino segnali di un possibile sfruttamento sui minori. Gli agenti hanno portato anche l'esempio di un altro episodio recente, in cui una squadra di netturbini ha scoperto un bambino nascosto dietro alcuni bidoni. Hanno immediatamente chiamato la polizia e sono rimasti con il piccolo fino all'arrivo della polizia, che ha provveduto da ativare le procedure per sostenere il minore.

Il ruolo della comunità

L'ispettore Chris Chadderton del Manchester Complex Safeguarding Hub ha rimarcato l'importanza della consapevolezza pubblica: «Vogliamo incoraggiare le persone a essere vigili e consapevoli dei segnali di abusi». Chadderton ha anche aggiunto un messaggio chiaro alla comunità: «Il nostro messaggio è, e sarà sempre, se qualcosa non ti torna o non sembra giusto, fidati del tuo istinto e segnalalo. Qualcosa che può sembrare irrilevante potrebbe benissimo essere il pezzo mancante di una delle nostre indagini, o potrebbe essere il primo passo fondamentale per salvaguardare un bambino».