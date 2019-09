Parcheggio della parrocchia? Si paga con la preghiera. Ecco dove è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unriservato ai fedeli, ma che può essere comunque utilizzatoda tutti, a patto che si abbia la giusta moneta da spendere. Non servono contanti, carte di credito o app: in unaabruzzese, infatti, la sosta si paga con la, parroco dellaad, è l'ideatore di unadecisamente singolare. Ogni ora dicosta 10, ma se si raggiungono le cinque ore è necessario recitare un intero«Si tratta di un'idea simpatica, con l'obiettivo di aumentare la presenza dei fedeli in parrocchia. A fronte di una popolazione numerosa, i fedeli sono sempre di meno, la gente non viene in chiesa. I genitori non educano più i figli a venire, dopo la Cresima è difficile vedere dei ragazzi alle funzioni. Il secolarismo sta frenando tutti, soprattutto le nuove generazioni» - ha spiegato Don Vincenzo a Avvenire - «Ho messo il cartello solo pochi giorni fa, quindi non saprei se le reazioni sono tutte positive. Ho però ricevuto dei messaggi, mi sembra che lo spirito sia stato capito. Mi accontenterei anche di una sola Ave Maria per ogni macchina. Si tratta di un'iniziativa rivolta a tutti, parrocchiani e non: è un invito alla preghiera, ma anche alla riflessione».Don Vincenzo, poi, spiega che a vigilare sull'obbligo di pagamento in preghiere saranno due controllori molto speciali: «A controllare ci saranno il Signore e la Madonna, anche se qualche bambino mi ha suggerito di installare una macchinetta che distribuisca santini a ogni Ave Maria, in modo da stimolare alla preghiera chi decide di usufruire del parcheggio della parrocchia».