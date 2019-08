Muore stroncato dal dolore dopo il funerale della figlia uccisa in incidente stradale

Non ha retto al dolore della scomparsa della figlia. Così Gastone Rossi, 87 anni, papà di Susy Rossi, è morto a pochi giorni di distanza dal funerale della figlia, rimasta vittima di un incidente stradale alla vigilia di Ferragosto. Piegato dal dolore per la sua perdita e già messo a dura prova da una lunga malattia il pensionato era ammalato da tempo, ma negli ultimi giorni si era aggravato per, il dolore che ha colpito lui e la sua famiglia. A Baccanella, nel comune di Palaia in provincia di Pisa dove abitava. lo conoscevano tutti, come conoscevano la figlia Susy di 48 anni, mamma di quattro ragazzi, di cui due minorenni. La donna è morta il 14 agosto in un tragico incidente lungo la strada delle Colline per Legoli.

