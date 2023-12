Papa Francesco compie 87 anni, è il terzo pontefice più longevo: il record resta a Leone XIII. Gli auguri di Mattarella: «Faro per gli italiani»

Jorge Mario Bergoglio festeggia oggi 87 anni ed è entrato nella lista dei Pontefici più longevi degli ultimi sette secoli, si colloca al terzo posto dopo Leone XIII, morto a 93 anni (2 marzo 1810 - 20 luglio 1903) Clemente XII, morto a 88 anni (7 aprile 1652 - 6 febbraio 1740). Francesco è il Pontefice numero 265 dall'Apostolo Pietro. Come sempre i pensieri d'affetto, i doni, i disegni dei bambini, i mazzi di fiori, i piccoli gadget e la valanga di messaggi hanno intasato porta Sant'Anna e il varco del Petriano.

REGALI

Per regalo gli è arrivato persino un dono che più bizzarro non si può: una bottiglia piena di un liquido rosso scuro che il movimento animalista internazionale Peta gli ha depositato ai varchi vaticani venerdì mattina. Hanno detto al Messaggero che quel regalo avrebbe catturato l'attenzione di Papa Francesco per fermare la brutalità delle corride in Spagna e nel mondo. Il sangue di toro contenuto nel flacone, a detta degli animalisti, è per un inno alla vita e non un gesto macabro. Come si dice in queste occasioni l'importante è il pensiero.

VIP

Il primo a festeggiarlo è stato il presidente Sergio Mattarella a nome di tutti gli italiani. Gli ha riconosciuto un ruolo prezioso in un mondo sempre più diviso. “Lei continua a richiamare tutti all'esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona - con la sua inalienabile dignità - al centro dell'azione della Comunità internazionale». «Il Suo appello, costante e accorato, per ristabilire un rapporto di rispetto e dialogo nelle nostre società, costituisce un alto orizzonte valoriale per tutte le donne e gli uomini e di buona volontà”.

Sono seguiti a ruota i messaggi delle altre due cariche più alte della Repubblica Italiana, il presidente del Senato, La Russa (“In un mondo sempre più complesso, la figura del Santo Padre emerge come un faro di saggezza, pace, unione e speranza, non solo per i fedeli, ma per l'intera comunità internazionale. La Sua guida rappresenta un pilastro di forza e di ispirazione, fondamentale per il cammino di pace») e della Camera, Fontana (“Preghiamo per il Suo magistero all'insegna della pace e del dialogo. Preghiamo per la Sua salute”).

La giornata per Papa Francesco nonostante il compleanno resta per lui di routine, come se fosse una domenica come tutte le altre. Unico strappo previsto la partecipazione ad una festicciola alla buona organizzata nell'Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, la struttura pediatrica che offre aiuto a mamme e bambini in difficoltà. L'immancabile canzone dei festeggiati "Tanti-auguri-a-te" ha accolto Francesco subito circondato dai bambini, con una torta. Poi l'Angelus alla finestra del suo studio e l'applauso della folla in piazza san Pietro sotto l'albero di Natale e il grande presepe.