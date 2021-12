La ex fugge all'estero con il figlio, padre tenta il suicidio: salvato dai carabinieri

Dopo oltre due anni lontano dal figlio aveva deciso di farla finita tagliandosi la gola. È stata una lunga e paziente opera di convincimento dei Carabinieri a far desistere dal proposito di togliersi la vita Angelo Munir Maggioni, il papà del Lecchese che dall'estate del 2019 non vede il figlioletto rapito e portato in Algeria dalla ex moglie che non rispetta gli accordi né tantomeno la sentenza che impone l'affido congiunto in Italia.

I militari della Compagnia di Lecco ieri, nel tardo pomeriggio, in seguito a una segnalazione, si sono recati a Primaluna a casa dell'uomo italo algerino, divorziato disoccupato. L'uomo è stato trovato mentre si stava puntando un grosso coltello da cucina alla gola. Il motivo del gesto è da ricondurre al difficile rapporto ed a una nuova discussione con la ex moglie tuttora in Algeria con il bambino nonostante gli accordi e una sentenza di un giudice italiano imponesse l'affido congiunto in Italia. Dopo quasi due ore un sottufficiale della stazione di Introbio è riuscito a convincere Maggioni a posare il coltello e a farsi accompagnare con l'ambulanza al Pronto soccorso di Lecco per un controllo medico.

