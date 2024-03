Vi siete dimenticati l'ora legale? Spostate in avanti di 60 minuti le lancette. Ecco fino a quando resterà in vigore

Vi siete dimenticati l'ora legale? Ve lo ricordiamo noi: oggi, 31 marzo 2024, giorno di Pasqua, spostate in avanti le lancette di 60 minuti. L'ora legale è tornata in vigore. L'incombenza ormai largamente automatizzata, sui nostri dispositivi digitali, resta infatti da espletare materialmente ancora negli orologi analogici. E sì, come sempre, si dormirà un'ora in meno ma si guadagnerà un'ora di sole.

Quando terminerà l'ora legale

L'ora legale terminerà il 27 ottobre, con il ritorno all’ora solare. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante i sette mesi di ora legale l’Italia risparmierà circa 90 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370 milioni di kWh. Previsto un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 170 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Il beneficio economico stimato per il periodo di ora legale nel 2024 è calcolato considerando che il costo del kWh medio per il "cliente domestico tipo in tutela" (secondo i dati dell’Arera) è, attualmente, pari a circa 24,3 centesimi di euro al lordo delle imposte.

I circa 370 milioni di kWh di minori consumi di elettricità equivalgono al fabbisogno medio annuo di oltre 150 mila famiglie. Dal 2004 al 2023, secondo l’analisi della società guidata da Giuseppina Di Foggia, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 11,7 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,2 miliardi di euro. Effetti sono previsti anche per l'umore e per il sonno. Il cambio d'orario viene comunemente accostato a una sorta di mini "jet lag", e cioè ad una sindrome del fuso orario in miniatura, per effetto della quale alcuni soggetti subiscono più di altri una brusca alterazione dei fisiologici cicli sonno-veglia e giorno-notte. «Anche se si avvertono alcuni disturbi fisici legati al salto di una frazione temporale, potremmo provare a non prendercene cura più di tanto, né a cercare cura - spiega all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli -. Alla fine anche la bilancia tra i disturbi per il cambio e i benefici pende per i secondi, soprattutto se fosse tutto l'anno senza continui riadattamenti»