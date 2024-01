Operaio muore sul lavoro, il 50enne è stato travolto dal terreno durante i lavori di scavo

Un operaio di poco meno di 50 anni è morto dopo essere stato travolto dal terreno mentre si trovava all'interno di uno scavo per la sistemazione di alcune tubature nella zona di Valfabbrica, in provincia di Perugia. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. La ditta per la quale lavorava era impegnata in un cantiere edile.

La dinamica

L'uomo, un italiano, è risultato dipendente di una ditta che aveva preso in appalto l'intervento che sembra riguardasse una fognatura. Il terreno ai lati dello scavo dove si trovava ha però ceduto per cause da chiarire. L'operaio è stato soccorso dal personale del 118 ed estratto vivo ma è poi morto in ospedale.