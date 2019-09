Non fumare ci spinge verso il cibo? Una ricerca svela: «È solo un luogo comune»

Smettere di fumare ci fa pensare di più al cibo? O ancora, nei momenti in cui non possiamo accendere una sigaretta, ricorriamo al cibo per compensare? Un nuovo studio sfata questa credenza, per cu si pensa che sia un meccanismo che scatta in molti fumatori. L'astinenza dal fumo non influisce infatti in maniera importante sulla motivazione che spinge verso il cibo.La ricerca, dell'Università di Buffalo e pubblicata sulla rivista Drug and Alcohol Dependence, ha preso in esame 50 partecipanti, tutti i fumatori che si erano astenuti per 12 ore e che in un altra fase dell'esperimento non lo hanno invece fatto, a cui sono stati dati dei soldi da spendere per le loro scelte. Sono stati infatti messi di fronte a tre scatole con tre oggetti: la loro marca preferita di sigarette, una barretta di cioccolato che in precedenza avevano mostrato di gradire o un bicchiere d'acqua. Ogni partecipante, visto il contenuto della scatola, doveva indicare il suo desiderio su una scala da 1 a 7 e decidere quanto di una quota di nove dollari impegnare per averlo.