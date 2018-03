Lite per soldi, uccide il figlio con una spranga di ferro: arrestato 80enne

di Melina Chiapparino

NAPOLI - Un 56enne napoletano èa causa dei gravissimi traumi al cranio, fracassato da un oggetto contundente dopo una lite in famiglia. L'uomo si trovava nella propria abitazione in, nel quartiere San Pietro a Patierno, intorno alle 22.30 di ieri sera.A colpire il figlio con una mazza di ferro è stato l', un 80enne napoletano arrestato dai poliziotti del commissariato di Scampia per omicidio doloso. Il 56enne è deceduto, nonostante i tentativi di soccorso al pronto soccorso del San Giovanni Bosco, dove è stato trasportato d'urgenza dall'autoambulanza, già in condizioni gravissime. Dietro la violenza consumata tra le mura di casa, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, c'è una storia di malumori e tensioni familiari tra il figlio che aveva chiesto una somma di denaro al padre. Padre e figlio erano entrambi incensurati.