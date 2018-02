Colpito alla testa dalla pallina da golf, 27enne muore dopo giorni di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di tanti sport estremi e pericolosi certo ilnon rientra tra questi, eppure la passione per questa disciplina è costata la vita alJaden Goldfinch-Booker. L'uomo èin un campo neozelandese, il Frankton Golf Course nella città di Queenstown, dopo essere statoalla testa da unaI fatti risalgono allo scorso 17 febbraio, ma il giovane è morto ieri, dopo una lunga degenza in ospedale durante la quale ha lottato tra la vita e la morte. Il 27enne era andato al campo per giocare con degli amici, ma è stato colpito da una pallina lanciata da un altro giocatore prima ancora che potesse iniziare. Jaden non ha avuto nemmeno il tempo di proteggersi ed è caduto a terra, subito dopo è stato portato in ospedale dove i medici hanno indotto il coma nel disperato tentativo di salvarlo.I suoi cari hanno aperto una pagina sul web per il supporto . Ora sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta ma sembra non ci sia stato dolo.