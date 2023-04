Movida choc, 15enne in scooter contromano investe carabiniere. Il ragazzino era incensurato

Questa notte i carabinieri della stazione di Chiaia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 15enne incensurato del Cavone. Era in scooter con due ragazzine di 13 anni e percorrevano contromano una delle strade che circonda Largo Ferrandina. I militari hanno imposto loro l'alt ma il 15enne alla guida ha accelerato per tentare la fuga e investito uno dei carabinieri. I tre sono caduti a terra dopo l'impatto e l'altro militare è riuscito a fermarli.

Il giovane è stato denunciato, multato per guida senza casco, senza patente e contromano. Tutti sono stati riaffidati ai genitori. Per il carabiniere investito lesioni ritenute guaribili in tre giorni.