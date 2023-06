Morto dopo un attacco di asma sul volo per New York: Shimoin aveva 25 anni

Ha avuto un attacco d'asma a bordo del volo Londra - New York ed è morto. Shimoin Brauer aveva 25 anni. Il ragazzo stava andando negli Stati Uniti per fare il volontario in un campo estivo.

Muore dopo un attacco d'asma sul volo Londra - New York

Durante il viaggio in aereo il ragazzo si è sentito male, ha avuto un forte attacco d'asma perciò si è precipitato a prendere il suo inalatore ma gli è caduto e non è riuscito a recuperarlo in tempo. Mancavano solo 45 minuti prima dell'atterraggio ma l'asma non gli ha lasciato scampo e non si è salvato nonostante l'equipaggio abbia tentato di somministrargli ossigeno e di praticare la rianimazione cardiopolmonare d'emergenza. Purtroppo le sue vie respiratorie non erano sufficientemente aperte a causa dell'asma.

Il ragazzo era un membro della comunità di ebrei ortodossi di Stamford Hill.