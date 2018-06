Crisi d'asma mentre torna a casa dal funerale della mamma, muore a 11 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornando daldella mamma ha un violento attacco d'. Una storia drammatica quella di Syira Coutain-Harebi, una bimba di 11 anni, tornando a casa dal funerale di sua mamma si è sentita male con un violento attacco d'asma. La piccola è stata subito portata in ospedale, dove ha avuto un'altra crisi, questa volta fatale.La famiglia e i compagni di scuola sono sconvolti dalla tragedia. La scomparsa della mamma aveva profondamente segnato lei e suo fratello, questo secondo dramma ha messo in ginocchio la famiglia. Tutta la comunità si è mobilitata per aiutare i cari della piccola, e il fratellino che in poche settimane ha perso due figure a lui tanto care.Syira non aveva mai sofferto di asma, come riporta anche il Mirror , probabilmente anche lo choc dovuto alla perdita della madre potrebbe aver favorito la crisi. Secondo il sistema sanitario britannico ogni giorno 3 persone muoiono per forti attacchi d'asma, l'ostruzione della gola e i conseguenti problemi respiratori possono essere fatali.