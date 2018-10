Attacco d'asma a scuola ragazza di 16 anni muore dopo due giorni di agonia

Tragedia a Melegnano, comune della cinta metropolitana di Milano. È morta in ospedale, dopo due giorni di coma, una ragazza di sedici anni in seguito a un attacco di asma che aveva avuto nella scuola che frequenta a Melegnano, l'Afol di piazza Bianchi, martedì mattina scorso.





Probabilmente in seguito a un'allergia olfattiva, la giovane aveva iniziato a tossire e in una ventina di secondi i compagni di classe si erano accorti del fatto che non riusciva più a respirare. Poi l'arresto cardiaco. Inutile ogni tentativo di rianimarla. La sedicenne è arrivata in ospedale già gravissima. Poi il decesso.

