Morta in ospedale la donna di 81 anni scomparsa da casa per una notte

di Vittorino Bernardi

MALO - Anna Lovato, 81 anni, è morta in ospedale aalle 11 di ieri, incosciente e in stato di ipotermia stesa a terra nella zona di campagna di. La donna, che pare soffrisse di una patologia senile, vero le 18 di sabato era uscita dalla sua casa di via Vicenza, senza farvi più ritorno. Il figlio, convivente, aveva lanciato l’allarme scomparsa e attivato le ricerche che sono proseguite, fino al ritrovamento della donna. Hanno partecipato alle ricerche 13 operatori dei vigili del fuoco presenti con cinque automezzi, l’unità di comando locale con personale Tas (Topografia applicata al soccorso), carabinieri, volontari della protezione civile di Malo e Schio e cinofili di Valdagno. I sanitari del Suem di Santorso hanno trasportato la donna inall’ospedale di Alto Vicentino, dove i medici hanno cercato di salvarla in più modi: prima di spirare è andataper l’ipotermia indotta dalla notte passata all’addiaccio.