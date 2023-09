Morta a 14 anni dopo una challenge su TikTok, l'allarme per il "chroming": cos'è la sfida social che uccide

Una studentessa di 14 anni è morta dopo aver tentato una challange diventata virale su TikTok, nota come “chroming”. Sarah Mescall, di Kilnamona in Clare, vicino Dublino, ha perso i sensi ed è stata portata in ospedale, dove i medici l'hanno messa in coma farmacologico. La sfida a cui avrebbe partecipato consiste nell’inalazione di vernici e solventi al fine di ottenere una sensazione di ebbrezza.

Il ricordo

La ragazza era un membro di un club GAA locale che ha espresso il suo dolore per la perdita della giovane ragazza: «Abbiamo appreso dell'improvvisa malattia di una ragazza così adorabile e questo è stato aggravato quando abbiamo saputo della morte di Sarah lunedì pomeriggio.

Non ci sono parole per descrivere lo shock e la tristezza della comunità e il nostro pensiero va ai genitori di Sarah, Joe e Deirdre, al fratello Jack e alla sorella Emily, a suo nonno PJ, al presidente del nostro club e a sua moglie Mary, allo zio Oliver di Sarah, al presidente del nostro club e le famiglie allargate Mescall e Power. Sarah era solo all'inizio del suo viaggio nella vita, una ragazza adorabile, gentile, energica e amante del divertimento. Ora è un angelo in paradiso, possa riposare in pace».

La challange

Secondo le indagini pare che la 14enne stesse tentando la sfida pericolosa che ha già causato la morte di un altro adolescente in Australia. Il “chroming” comporta gravi rischi per la salute, poiché le vernici contengono composti organici volatili come l’acetone e il formaldeide, che possono irritare la pelle, penetrare nei polmoni e causare convulsioni, coma e, in alcuni casi, la morte. Pare che ad uccidere Sarah sia stato un arresto cardiaco e che l'inalazione le abbia causato gravi danni cerebrali.