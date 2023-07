TikTok, 4 ragazzi morti per il “boat jumping”: la folle challenge di saltare dalla barca in corsa

Una nuova challange è spopolata su TikTok. Si tratta della #BoatJumping, l'ultima moda che ha portato alla morte di quattro persone in Alabama, negli Stati Uniti. Consiste in un salto nel vuoto da una barca in corsa, il cui impatto con l'acqua potrebbe portate alla rottura immediata dell'osso del collo e, quindi, all'annegamento.

Complice la velocità della barca, lo scontro con la superficie dell'acqua è come lo scontro con il cemento.

La challange pericolosa di TikTok

«Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti facilmente evitabili - ha dichiarato il capitano Jim Dennis della Childersburg Rescue Squad al WPDE, come riportato dal Daily Mail -.

Stavano facendo una sfida su TikTok. È dove sali su una barca che va ad alta velocità, salti giù da un lato della barca, non ti tuffi, salti prima a piedi e ti pieghi semplicemente nell'acqua. I quattro di cui parliamo, quando sono saltati fuori dalla barca, si sono letteralmente rotti il collo. Praticamente sono morti all'istante».

#BoatJumping virale

L'incidente più recente in Alabama è avvenuto lo scorso maggio. Ed è stato uno dei video più virali su TikTok. Anche nelle ultime ore, però, la moda non si arresta, anzi si espande in varie parti del mondo.