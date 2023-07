Donna si addormenta in un parco, il giardiniere la travolge col tosaerba: morta a 27 anni, famiglia sotto choc

Si era addormentata nell'erba folta di un parco e non si è mai più risvegliata, uccisa da un tosaerba che un impiegato del settore paesaggistico dal comune stava guidando per ripulire la zona. Ora la famiglia della giovane donna, una mamma di 27 anni che lascia una figlia di 9, chiede giustizia.

Mamma uccisa da un tosaerba

La tragedia è avvenuta lo scorso 8 luglio a Modesto, in California. Il corpo di Christine Chavez è stato ritrovato smembrato nel Beard Brook Park: quando il dipendente del comune si è accorto di averla investita ha chiamato i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Come riporta il New York Post, «l'operaio non identificato ha detto di non aver visto la donna addormentata fino a quando non ha 'notato un corpo nell'erba che aveva già attraversato', ha riferito la polizia di Modesto».