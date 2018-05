Carabiniere spara e colpisce 25enne in fuga che aveva travolto tre militari

MONZA - Tre carabinieri feriti e un 25enne colpito a un tallone da un proiettile sparato da uno dei militari e arrestato. È questo il bilancio di un inseguimento che si è verificato la notte scorsa a Cesano Maderno ( Monza), al termine del quale il giovane ha speronato l'auto dei carabinieri e ha tentato di investirne uno. Una volta costretto in una strada stretta, a quanto si è appreso, il 25enne avrebbe ingranato la retromarcia colpendo un'auto dei carabinieri e poi speronandone un'altra arrivata in supporto.



A quel punto i due capi equipaggio sono scesi dalle auto tentando di raggiungere la vettura del fuggitivo per costringerlo a scendere ma l'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe tentato di investirli. Un altro militare, a quel punto, è sceso e ha esploso due colpi alle gomme della vettura. Il giovane avrebbe ingranato nuovamente la marcia tentando di investire anche lui. Il carabiniere a quel punto ha sparato un terzo colpo di pistola che ha trapassato la portiera dell'auto e ha raggiunto il 25enne al tallone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA