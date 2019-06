Mix formaggi grattugiati ritirato dal mercato per rischio listeria: ecco marca e lotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè stato ritirato dal mercato per il. Il Ministero della Salute ha previsto il ritiro di alcuni lotti del mix di formaggi per il rischio di contaminazione da listeria. Si tratta, nello specifico di alcune confezioni da 100 grammi del mix di formaggi grattugiati venduto a marchio "Per Te" con il numero di lotto 00 9114 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 23 luglio 2019.Il prodotto è fabbricato nello stabilimento di Latteria Soresina sito in via dei Mille 13/17 a Soresina, in provincia di Cremona, (marchio di identificazione IT 03 171 CE). Nei lotti interessati potrebbe essere presente Listeria monocytogenes, un pericoloso batterio che può contaminare formaggi, carni crude e verdure e provocare la listeriosi, un tipo di infezione i cui sintomi sono febbre alta, dolori muscolari, nausea e vomitoSu alcuni campioni è stato rilevato il batterio, così per precauzione il Ministero ha previsto il ritiro. Si invitano, dunque, tutti coloro che dovessero aver acquistato il prodotto a non consumarlo e a portarlo nel punto vendita in cui è stato preso dove verranno interamente rimborsati.