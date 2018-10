Borsa schermata riempita â€‹di formaggi stagionati: una coppia nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ieri mattina, una coppia di pugliesi, lui 43enne pluripregiudicato e lei 40enne incensurata, hanno tentato di rubare dal “Sì Con Te” di via Fratelli Rosselli, circa 80 euro di alimentari. Non avvedendosi della videosorveglianza, hanno messo nella borsa indossata dalla donna alcune forme di formaggio stagionato dopo averle private delle etichette. All’attivazione delle barriere antitaccheggio la coppia è scappata. I carabinieri hanno intercettato i due fuggitivi nei pressi dell’hotel Tenda Verde recuperando tutta la merce. Accusati di furto aggravato in concorso, avviata la proposta per l’applicazione del divieto di ritorno a Falconara per tre anni.