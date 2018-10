Mirko, 22 anni, accoltellato nel sonno: coinquilino fermato «Colpito con 17 fendenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha 22 anni ed è in ospedale da sabato scorso, quando è stato aggredito a coltellate a Malta da un altro italiano suo coetaneo,, originario della Sicilia: Mirko è fuori pericolo, ma le sue condizioni sono ancora sotto osservazione da parte dei medici del Mater Dei Hospital. Ne parla oggi il quotidiano Il Gazzettino: Basile ha subìto diverse operazioni a causa delle ferite provocate dall'aggressione di Vitale, in una casa che condividevano a Triq Forrest a St Julian's, probabilmente dopo un litigio.Intorno alle 6 di sabato 29 settembre è stato proprio lo stesso Mirko a presentarsi alla polizia, chiedendo aiuto: portato subito in ospedale, è stato ricoverato in terapia intensiva. L'aggressione è stata terribile: il 22enne è stato colpito a coltellate ben 17 volte, al polmone, alla milza, all'occhio, ed è sopravvissuto per miracolo. L'aggressore, subito fermato, è accusato di tentato omicidio, ed è ancora detenuto poiché il giudice non gli ha concesso la libertà su cauzione.Mirko è originario di Casarsa, un paesino in provincia di Pordenone, in Friuli: e la notizia, scrive sempre Il Gazzettino, è giunta ai familiari dalla voce di un amico italiano del 22enne. Ore di angoscia per la famiglia, i genitori e la sorella, per via delle informazioni frammentarie sull'accaduto: il papà Nunzio, grazie a una colletta da parte di amici di famiglia, ha comprato un biglietto aereo e si è ricato a Malta per stare accanto al figlio, che si trovava sull'isola dallo scorso marzo e lavorava in un ristorante-bar del posto. Secondo una prima ricostruzione Mirko - che attualmente sta meglio e ha ricominciato a mangiare e camminare - sarebbe stato aggredito da Vitale mentre dormiva.