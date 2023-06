Incidente con il fuoristrada dell'Esercito: tre morti e un ferito grave. Il mezzo giù per 30 metri in un dirupo

Un fuoristrada dell'Esercito è precipitato per 30 metri in un dirupo, sul monte Grammondo, al confine tra Italia e Francia. A bordo c'erano quattro persone, due miliatari dell'Istituto Geografico Militare e due finanzieri. Tre sono rimaste uccise, uno è gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Cosa è successo

La tragedia si è consumata nell'entroterra di Ventimiglia, in frazione Villatella, dalle parti del monte Grammondo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col soccorso alpino, la polizia e i carabinieri. Sul luogo dell'incidente stanno operando due elicotteri Grifo e Drago e decine di uomini.