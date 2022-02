Narcotrafficante va a vaccinarsi contro il Covid. È stato arrestato all’hub

A fregarlo è stata la vaccinazione anti-Cocid. Era riuscito a rendersi un fantasma e a sparire nel nulla dopo essere stato beccato mentre trasportava in macchina cinquanta chili di hashis suddvivisi in panetti. Era latitante da più di cinque mesi. Ma, complice la pandemia, ha commesso un passo fatto: come un qualsiasi altro cittadino ha prenotato il vaccino anti-Covid, quindim si è presentato all'hub di Seregno - nel milanese - per la somministrazione. E qui ha trovato ad spettarlo, subito dopo l'iniezione, anche i carabinieri carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza a Meda che gli hanno stretto le manette ai polsi,

APPROFONDIMENTI TRAGEDIA Genova, giovane bergamasco muore investito da treno merci: Matthew...

Il narcotrafficante è finito in manette nel centro vaccinale: è un cittadino italiano, di Seregno, di 52 anni, residente a Vigevano, nel Pavese. Su di lui pende una pena detentiva di 4 anni e 1 mese. Il vaccino lo protegge dal virus ma non lo rende "immune" agli occhi della legge,

© RIPRODUZIONE RISERVATA