Meteo, neve e temporali in pianura in arrivo dal pomeriggio di oggi. Le previsioni

Meteo, le previsioni. Il forte abbassamento delle temperature del passato weekend ha trascinato l'Italia da un autunno mite a condizioni da pieno inverno. Una massa d'aria fredda ha infatti spinto i valori minimi fino a -8°C nelle Regioni del Nord, con freddo intenso anche al Centro Sud. Ma se la nota positiva degli ultimi giorni, nonostante il freddo, è stata la quasi assenza di precipitazioni, dalla giornata di lunedì 27 novembre sono previste piogge e rovesci anche di elevata intensità.

In alcune zone si assiterà ad un aumento delle temperature, che però continueranno ad essere inclementi in varie Regioni, con possibilità di neve a bassa quota. Come spiegano i meteorologi di 3B Meteo, ad essere resposabile di questa situazione è l'aria fredda di matrice artica che inizierà a dirigersi verso ovest, facendo resistere il "cusicnetto di aria fredda" ancora per alcuni giorni, soprattutto al Nord. Vediamo allora di seguito le previsioni meteo sull'Italia per i prossimi giorni.









Lunedì 27 e martedì 28 novembre: possibili allegamenti su Lazio e Campania

Come riferito da Antonio Sanò a IlMeteo.it, nella giornata di lunedì 27 sono attese precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento soprattutto al Centro-sud.

Il Nord sarà invece coinvolto solo marginalmente nelle precipitazioni.

La fase più intensa delle precipitazioni colpirà l’Italia entro le prime ore di martedì 28. I contrasi tra masse d'aria differenti - spiega ancota Sanò - porterò a piogge molto intense che su Lazio, Campania e Calabria potrebbero causare allagamenti. Previste inoltre nevicate fino a quote molto basse, intorno ai 500 metri, soprattutto sulle Dolomiti.

Le previsioni di mercoledì 29

A metà settimana ci sarà invece una pausa dal maltempo, con cieli soleggiati su molte Regioni italiane, in particolare al Centro-nord. Sulle regioni tirreniche si avrà qualche piovasco solo in nottata, mentre durante tutto il giorno il cielo sarà limpido. Attesa neve anche sull'Appennino a partire dai 1300m. Le temperature saranno in leggere rialzo, con le massime comprese tra i 9 e i 13 gradi al Nord, che arriveranno fino a 18° al Sud.

Giovedì 30 novembre

La breve pausa di bel tempo avrà vita molto breve. Già da giovedì 30 novembre una nuova perturbazione ragiungerà l'Italia. Attese piogge intense specialmente al Centro-sud, con temporali anche violenti tra Campanie e Calabria. La fase fredda di maltempo continuerà anche fino al primo weekend di dicembre, quando non si escludono «sorprese nevose fino a bassa quota».

Le previsioni di venerdì 1 dicembre

La perturbazione lascerà il Sud, dove si avranno cieli in prevalenza soleggiati o in parte coperti. Pesanti piogge si abbatteranno ancora sulle regioni del Nord, mentre al Centro si continuerà ad assistere a una fase di forte instabilità che non porterà però a fenomeni rilevanti, salvo deboli piogge soprattutto sugli Appennini. Le temperature resteranno stabili e non troppo rigide, con valori massimi che al Centro-sud potranno toccare anche i 17-19 C°.

Il weekend del 2-3 dicembre: possibile neve a bassa quota

Le temperature diminuiranno di nuovo e in modo brusco soprattutto in serata, lasciando spazio a possibile neve anche nelle regioni del Centro e a quote piuttosto basse (intorno ai 600 metri). Pioggia e neve al Nord est, mentre nelle regioni tirreniche e adriatiche si avranno cieli parzialmente coperti.