Meteo, caldo africano con temporali e venti fino a burrasca: il ciclone Medusa spacca l'Italia. A Roma allerta per 36 ore

Ma che succede? Meteo, caldo africano con temporali e venti fino a burrasca: il ciclone Medusa spacca l'Italia. Un'intensa perturbazione atlantica sta stazionando sulle zone centro-settentrionale del nostro Paese portando una fase di maltempo molto acuta. Come riporta il sito 3bmeteo, assisteremo a pioggia forte e raffiche di 100km/h tra alto Piemonte, Genovese, levante ligure e Lombardia con accumuli ormai oltre i 150mm sulla provincia di Verbania e fino a 130mm su quella di Como e di Bergamo. A Venezia è entrato in funzione il Mose per evitare che la marea salisse in modo pericoloso.

Pioggia e venti

Previste mareggiate violente tra Liguria e Versilia, localmente su Sardegna, Basilicata e Puglia ionica.

Il Ciclone Medusa, con le spire disposte su gran parte dell’Europa occidentale e meridionale, favorirà l’approfondimento di un minimo di bassa pressione molto profondo, circa 985 hPa tra Mar Ligure e Piemonte. Questo vortice causera la maggior parte degli ingredienti meteo citati sopra, vento di tempesta, piogge e mareggiate: al contempo, favorira forti moti temporaleschi, anche a causa della temperatura del mare piuttosto calda e della spinta orografica delle correnti meridionali umide. In parole semplici, nelle prossime ore avremo nubifragi specie su Liguria, Alta Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia: entro l’ora di pranzo gli accumuli maggiori sono attesi sull’Alto Piemonte, sul Varesotto e sulla Liguria di Ponente con piu di 100 mm in 12 ore.

Il maltempo

Dal pomeriggio il maltempo si spostera leggermente verso Est, provocando piogge torrenziali specie su Lombardia, zone alpine e prealpine del Triveneto, Liguria di Levante e Toscana. Non sono esclusi fenomeni intensi in spostamento verso Umbria, Lazio e Sardegna, con qualche rovescio frequente e forte anche sul resto del Nord e localmente in Campania.

Caldo anomalo

All’estremo Sud le correnti meridionali, associate al Ciclone Medusa, porteranno vento e caldo con picchi di 35 gradi in Sicilia e 33 gradi in Calabria: fara molto caldo anche tra Romagna e Marche a causa dei venti di Garbino, correnti asciutte in discesa dall’Appennino. A proposito di vento, oggi avremo Eolo protagonista ovunque e purtroppo sara estremo: sono previsti venti forti o molto forti ovunque con raffiche di tempesta su Liguria, Appennini ed Alpi, una situazione straordinaria e da piena allerta.

Le previsioni

Passato questo venerdi nero, anche sabato 21 ottobre presentera un tempo diffusamente instabile seppur in parziale miglioramento: sono previste ancora piogge forti su tutto il fianco tirrenico e questa volta anche su gran parte delle regioni del Sud. Nubifragi sono attesi sull’estremo Nord-Est, in particolare sul Friuli Venezia Giulia e sul fianco occidentale della Sardegna. Il vento ed il mare si calmeranno un pò, ma avremo ancora onde di 3-4 metri sulle stesse zone del venerdi nero: Mar Ligure, Mar di Sardegna e Mar Ionio. Prestiamo dunque attenzione a queste 48 ore di maltempo estremo, poi da domenica avremo una tregua: all’orizzonte pero l’Autunno, appena arrivato con il Ciclone Medusa, vorra riproporre piogge e burrasche da martedi 24 in poi, per gran parte della nuova settimana.

Allerta a Roma

L'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla, a partire dal mattino di oggi, venerdì 20 ottobre, fino alle successive 24-36 ore, per la progressiva estensione sul territorio di venti forti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte. A Roma sono attesi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9 millimetri di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3786m.