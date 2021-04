Matteo Renzi: «Mia moglie Agnese positiva nonostante la prima dose di vaccino. Io e mio figlio siamo andati in hotel»

La moglie di Matteo Renzi, la signora Agnese, è risultata positiva al coronavirus e si trova in isolamento, nonostante la prima dose di vaccino, che come sappiamo ormai da settimane protegge con altissime percentuali dalle forme gravi della malattia, ma non al 100% dalla possibilità di infettarsi. A dirlo è stato lo stesso Renzi, ospite della trasmissione L'aria che tira: «Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese, che si era vaccinata, con Astra Zeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino».

«Io e mio figlio siamo andati in albergo -ha proseguito Renzi-. Ma non abbiamo avuto problemi. Quello che voglio dire è vaccinatevi! Il messaggio è, siate prudenti e vaccinatevi. Agnese ha preso il virus perchè il virus è entrato in casa. Sono contento della sua grinta, è pronta domani a fare lezione da casa, ma il messaggio è: vaccinatevi!».

