Mascherine, quali usare con il caldo? Bassetti: «Ecco perché vanno evitate le Ffp2»

Bassetti: usiamo mascherine chirurgiche

Ultimo aggiornamento: 9 Luglio, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: quali indossare con il caldo. Uno dei disagi che stanno affrontando i cittadini è legato alla mascherina indossata con il caldo. Le alte temperature aumentano il fastidio di coprirsi il volto con il dispositivo necessario per evitare rischio di contagio. In un post sul'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha consigliato il miglior modello da indossare per limitare la "sofferenza" che si prova.LEGGI ANCHE: Coronavirus, Burioni: «Isolare i malati è una strategia perdente, bisogna tracciare i positivi» LEGGI ANCHE:«Le migliori mascherine da usarsi in questa fase, specie ora che è comparso il caldo, sono quelle chirurgiche e non le Ffp2 - scrive Bassetti - Queste ultime infatti, oltre a costare molto di più, aumentano molto la temperatura facciale, sono più scomode e hanno minor aderenza. Lo dimostrerebbe un interessante lavoro pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health». «Per strada vedo ancora troppa gente con le Ffp2 perché pensano siano migliori. Lasciamole agli operatori sanitari e continuiamo ad usare, quando servono, le mascherine chirurgiche», conclude Bassetti.​