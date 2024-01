Eredita 25 milioni di euro e decide di regalarli: «Ho scelto 50 persone a caso, sceglieranno loro come spenderli»

Marlene Engelhorn, discendente della famiglia fondatrice alla fine dell’800 del colosso chimico BASF, ha ereditato 25 milioni di euro dopo la morte della nonna e ha intenzione di regalarli, o meglio, di distribuirli alla collettività. L'attivista ed ereditiera, che già in passato si era battuta chiedendo più tasse per i super ricchi, ha annunciato che creerà un comitato di 50 cittadini scelti a caso, regolarmente retribuiti, che dovranno decidere come distribuire la fortuna dalla 31enne, decisione sulla quale lei non avrà alcun peso. L’iniziativa si chiama “Guter Rat für Rückverteilung”.

L'iniziativa

Dal 2008 in Austria non esistono più tasse di successione.

Per questo, Marlene Engelhorn dal 2021 è protagonista nell'iniziativa che ha coinvolto diversi super ricchi, intitolata “TaxMeNow”. «Se i politici non fanno il loro lavoro e non ridistribuiscono le nostre fortune, allora lo farò io», ha detto, commentando la sua ultima iniziativa. «Molte persone faticano ad arrivare a fine mese con un lavoro a tempo pieno e pagano le tasse su ogni soldo che guadagnano dal loro lavoro. Considero questo un fallimento politico e, se la politica fallisce, i cittadini dovranno affrontarla da soli», ha aggiunto.

La 31enne ha inviato lettere a 10.000 austriaci, con l'obiettivo di selezionarne 50 a caso che determineranno come i 25 milioni di euro della sua eredità saranno spesi in favore della collettività. Verranno pagati 1.200 euro a settimana, avranno il rimborso delle spese di viaggio e avranno a disposizione assistenza all'infanzia e interpreti se necessario.

Austrian heiress Marlene Engelhorn announces plan for €25m giveaway https://t.co/sd1gvAVXJl — BBC News (UK) (@BBCNews) January 10, 2024

L'eredità di Marlene Engelhorn

La nonna Traudl Engelhorn ha distribuito alla sua famiglia un patrimonio di 4,2 miliardi di dollari alla sua morte, secondo Forbes. Marlene ha fatto sapere che avrebbe rinunciato al 90% della sua parte: «Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità: pura fortuna, casualità della nascita». Il denaro, dice, «in sé stesso probabilmente fa felice poca gente».