Marito e moglie ripuliscono il conto agli anziani genitori e spendono 130mila euro in gioielli e vacanze. Lasciano in banca solo 30 centesimi

Marito e moglie hanno abusato della loro procura per prelevare ingenti somme di denaro dal conto dei genitori anziani di lui, spendendo oltre 130mila euro e lasciando in banca a malapena 30 centesimi. Dopo le indagini, i due sono stati arrestati mercoledì scorso e condannati a sei anni di carcere.

A quanto pare, il rispetto per i propri genitori e per gli anziani è un insegnamento che non è stato compreso da tutti, e questa coppia ne è l'esempio lampante.

Vediamo cosa hanno portato alla luce le indagini.

Le spese incredibili della coppia

Un figlio che, evidentemente, non ha molto a cuore la serenità dei suoi genitori, ormai anziani: Gary Mansell, un uomo di 61 anni, ha approfittato della procura che gli era stata assegnata per rubare - insieme alla moglie, Diane, di 68 anni - i risparmi della mamma e del papà.

All'inizio delle indagini, secondo quanto riportato dal Mirror, c'è stata una perquisizione della loro proprietà da cui è stato possibile dedurre che Gary e Diane non solo avevano rubato dal conto bancario dei due anziani sfruttando l'accordo che li aveva resi rappresentanti finanziari dei genitori, ma si erano dati alle spese più pazze.

Nel 2017 marito e moglie avevano ottenuto la procura per Fred e Enid, i genitori di lui, in seguito a una brutta caduta del padre.

Successivamente, Diane e Gary hanno trasformato il garage della loro abitazione in una sorta di casa e hanno spostato lì i due anziani, vendendo a un prezzo irrisorio la casa ormai vuota.

Da quel momento, hanno iniziato a spendere e spandere: vacanze in hotel di lusso in Jamaica, una cucina più grande da quasi 30mila euro, dei denti nuovi di zecca per oltre 10mila euro, tre borse Chanel e una Louboutin e, perché no, un anello di diamanti. Sui social, i due hanno pubblicato varie foto dei loro acquisti e delle loro vacanze.

Nel frattempo, la mamma di Gary è morta e Fred, il papà, si muove a malapena a causa dell'incidente. Il giudice David Swinnerton ha condannato duramente le azioni di Diane e Gary, che dovranno scontare sei anni in prigione.