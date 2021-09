Draghi: «Sì a obbligo vaccinale e a terza dose. Dai No vax attacchi odiosi»

Mario Draghi in conferenza stampa dalle 16.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Si tratta del primo consiglio dei ministri del governo dopo la pausa estiva. Oggi il leader Lega Matteo Salvini è tornatio a premere sul premier chiedendo una cabina di regia: «Serve una riforma del fisco, degli appalti e della burocrazia, delle pensioni, contrasto all'immigrazione clandestina e infiltrazioni terroristiche». Draghi ha aperto la conferenza stampa parlando di «violenza No vax odiosa» e di copertura vaccinale all'80% «entro fine settembre».

Matteo Salvini: «Su riforme e migranti subito cabina di regia con Draghi»

Mario Draghi, la conferenza stampa

«La campagna procede spedita, verso la fine di settembre sarà vaccinata l'80% della popolazione, già oggi siamo al 70% completamente vaccinato. Il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La campagna vaccinale è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani, l'adesione massiccia dei giovani e la copertura estesa a livello nazionale ci permette di affrontare con una certa tranquillità e con minore incertezza dell'anno scorso l'apertura elle scuole. La scuola in presenza è sempre stata una priorità». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. «Voglio poi esprimere solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Green pass, Lega-Fdi votano contro alla Camera. Caos maggioranza, ira Letta su Salvini

L'economia. «Come sapete l'economia continua a crescere anche molto più delle aspettative, basta vedere le cifre previste dal Mef a marzo, questo ci dà incoraggiamento e anche il mercato del lavoro va bene». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Nel mercato del lavoro «ci sono anche situazioni riprovevoli e anche lì si dovrà intervenire caso per caso ma generalmente la situazione è favorevole». «Non credo valga la pena compiacersi troppo di queste cifre» di crescita dell'economia, «sono alte, ma è anche vero che siamo caduti in una maniera che non si vedeva da decenni, in Italia nel 2020: è in parte un grande rimbalzo che sta accadendo in tutti i Paesi. La vera sfida sarà riuscire a mantenere il tasso di crescita considerevolmente più elevato di quanto fosse prima della pandemia, è lì che si vede la capacità dell'economia italiana di diventare strutturalmente più solida. Intanto vediamo buone notizie».

Scuola. «Ieri, primo settembre, tutte le nostre 8.500 scuole hanno riaperto con il mandato di portare dal 13 settembre tutti i ragazzi in presenza e in piena sicurezza». È quanto dichiarato dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Questa operazione - ha spiegato Bianchi - è avvenuta con un lunghissimo lavoro preparatorio che risale alla primavera, quando avevamo deciso con forza di riportare i ragazzi in presenza. Poi abbiamo fatto gli esami: 1,1 milioni di ragazzi quelli di terza media, 570mila quelli di maturità e 540mila per il diploma. E durante l'estate tutte le nostre scuole hanno lavorato». «Abbiamo finanziato 32.500 progetti che hanno permesso di recuperare 1.650.000 ore di lezione di scuola - ha continuato il ministro dell'Istruzione -, soprattutto in attività di carattere linguistico e matematico, ma anche per il ritorno del vivere assieme. Questo ci ha permesso di arrivare a settembre con una grande voglia e una grande partecipazione di tutti, espressa da due dati: il 91,5% del personale si è vaccinato e i ragazzi aumentano giorno dopo giorno sempre di più, soprattutto quelli fra i 16 e i 19 anni. Il commissario Figliuolo farà un'operazione di screening fra i 6 e i 14 anni, in modo da garantire anche i ragazzi più piccoli».

Green pass. Sul green pass dovremo «decidere esattamente quali sono i settori e quali passi, faremo una cabina di regia come ha chiesto il senatore Salvini, ma la direzione è quella» di estenderlo, ha detto il premier. «La cabina di regia ci sarà comunque - ha aggiunto - perché dobbiamo decidere tante cose sull'estensione del green pass: a chi, non se» lo estendiamo.

Afghanistan e G20. «Io continuo a pensare che si farà, ora avremo una serie di altre conversazioni, con il presidente Xi la prossima settimana, vedremo che cosa succede all'assemblea Onu, il G20 in ogni caso si farà dopo l'assemblea Onu». Così il premier. «Non è ancora il momento in cui si hanno strategie chiare, ora ognuno sta parlando molto, riflettendo ma non è che ci siano mappe. Per questo la cosa più importante ora è aiutare e proteggere gli afgani. È la cosa che possiamo fare ora e su cui abbiamo risultati immediati».

Obbligo vaccinale e terza dose. Sulla terza dose del vaccino anti-Covid «c'è un confronto in queste ore e si partirà nel mese di settembre, alla fine, dalle persone che hanno avuto una risposta immunitaria fragile. Anche l'Ema ha dato questa indicazione e il nostro Cts ha espresso una opinione». Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi e altri ministri, dopo il Cdm. Si arriverà all'obbligo vaccinale, Ema e Aifa permettendo, e alla terza dose? «Sì a entrambe le domande». ha risposto Draghi.

