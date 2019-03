Lite e poi raffica di pugni al volto: lei chiama un'amica e fa arrestare il marito

MARGHERA - Un ucraino di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato violentemente la moglie. L'uomo, già accusato di comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie e per questo sottoposto a formale «ammonimento», al culmine dell'ennesima lite famigliare ha percosso con pugni al viso, a più riprese, la moglie la quale è però riuscita ad avvertire una amica e questa a chiamare il 112. I carabinieri sono riusciti ad arrivare in tempo e ad arrestare in flagranza di reato l'uomo che è stato portato in carcere, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale.

