Allerta meteo, forti piogge e rischio alluvioni in diverse regioni: ecco quelle da bollino arancione

E' scattata l'allertain molte regioni d'Italia, malgrado nelleanche oggi si può godere di una calda giornata di sole. Nelle prossime ore peròarriveranno sulla nostra Penisola dando luogo a. Mentre sull'arco Alpino e nel Nord Italia ci saranno forti piogge al Sud continuerà invece a dominare il caldo Africano.La criticità e le forti piogge interesseranno soprattutto i settori del Nordovest ed in particolare i comparti centrali della Liguria e l'area di ponente, il Piemonte, la Val d'Aosta, i rilievi lombardi occidentali, l'ovest Emilia fino alla punta più settentrionale della Toscana tirrenica. Mentre nel centro e al Sud si godrà di giornate soleggiate e calde, anche con temperature decisamente sopra la media stagionale, come riporta il Meteo.it.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domenica, 20 ottobre, allerta arancione sui bacini centrali e occidentali della Liguria. Allerta gialla sui restanti settori liguri, sull’Emilia-Romagna occidentale, sul Piemonte orientale, sulla Valle d’Aosta orientale, sulla Lombardia settentrionale e sulla Toscana settentrionale.