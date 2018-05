Donna di 47 anni aggredita in pieno giorno mentre fa jogging sul sentiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAERANO - Donna di 47 annisul sentiero in via Vallon. Subito è scattata la caccia alche è stato individuato e fermato dai carabinieri nel pomeriggio. Si tratta di un giovane, già noto alle forze dell'ordine, portato in caserma, sentito, denunciato a piede libero e poi ricoverato in ospedale nel reparto di Psichiatria.Il molestatore, un 28enne dominicano residente a Loria, è stato intercettato verso le 13 nella stessa zona in cui era avvenuta poche ore prima l'aggressione: simulando un malore, ha chiesto aiuto ai passanti sostenendo di esser stato a sua volta vittima di un malintenzionato. Il nucleo operativo radiomobile di Montebelluna si è precipitato sul posto e, dopo aver ascoltato la versione del giovane, ritenuta poco credibile, ha accertato che si trattava della stessa persona dell'aggressione denunciati ai colleghi della Stazione dalla 47enne. Per tale ragione, oltre che per violenza privata, il 28enne è stato denunciato anche per simulazione di reato...