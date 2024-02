Tradisce il marito e minaccia i figli: «Se glielo dite vi picchio». I bambini dicono la verità al papà e la mamma li aggredisce con le forbici

Picchiava i figli di 6 e 9 anni per impedire che rivelassero al marito le sue relazioni extraconiugali e quando ha scoperto che l'avevano fatto di nuovo, armata di forbici li ha inseguiti tutti, costringendoli a fuggire nel cortile condominiale: è quanto è successo ieri pomeriggio a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove una donna incensurata di 28 anni è finita in manette.

La donna, armata di forbici, ha spinto il consorte e i suoi due figli a scappare di casa, dopo l'ennesima confidenza fatta dai bimbi al papà. I militari dell'arma, intervenuti dopo una segnalazione, hanno poi scoperto che già in passato la 28enne aveva picchiato i figli, causandogli lesioni refertate da personale medico, proprio per evitare che riferissero al padre le sue relazioni extraconiugali.

L'aggressione che ha portato all'arresto è scattata nel pomeriggio di ieri, dopo avere scoperto che i suoi figli avevano di nuovo riferito al marito che in mattinata si era vista con un altro uomo. Ora è chiusa nel carcere femminile di Pozzuoli.