Mamma di 27 anni arrestata per doppio infanticidio: «Ha soffocato i figli di 4 mesi e 2 anni, non era morte in culla»

PADRENGO - La mamma 27enne di due bambini è stata arrestata a Padrengo (Bergamo) con l'accusa di doppio infanticidio: le sue vittime sarebbero proprio i suoi figli, che avrebbe ucciso soffocandoli quando avevano una quattro mesi e l'altro due anni.

La morte dei bambini

A far partire le indagini, scrive il Corriere della Sera, il sospetto nato dopo la morte del figlio maggiore, avvenuta il 25 ottobre 2022: era passato appena un anno dalla scomparsa della sorellina di 4 mesi, un decesso catalogato come morte in culla provocata da un rigurgito. In entrambi i casi, al momento della tragedia la giovane mamma si trovava sola in casa con i bambini e aveva chiamato i soccorsi, arrivati quando ormai non c'era più nulla da fare.

L'arresto

Se dopo la morte della neonata non ci furono dubbi sulla motivazione, dopo la morte del bambino i carabinieri hanno voluto vederci chiaro e la Procura ha disposto l'autopsia.

In seguito è stato riesumato anche il corpo della sorellina, sul quale sono emerse meno evidenze dal punto di vista medico-legale ma coomunque giducate sufficienti per arrestare la mamma. La donna, di origine indiana e adottata da bambina da una famiglia bergamasca, è ora accusata di duplice infanticidio.