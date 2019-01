Investita mentre spinge il passeggino: mamma e il piccolo di 8 mesi morti

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erain cui la mamma era morta e adesso nemmeno lui ce l'ha fatta. Nicole Newman, 23 anni, stava spingendo la carrozzina di suouando sono stati travolti da un'auto a Penge, a sud di Londra, verso le 20 di domenica 13 gennaio. La donna è morta sul posto e il piccolo di 8 mesi ha lottato tra la vita e la morte fino a oggi, quando èSecondo quanto riporta il Daily Mail, il papà del piccolo e compagno di Nicole, ha assistito impotente all'incidente, restando sconvolto per l'accaduto. Charlie Bianco-Ashley, 25 anni, stava camminando con loro e aveva cercato di salvarli saltando di fronte alla carrozzina, ma la macchina lo ha mancato per pochi centimetri. L'uomo ora è distrutto, ma intanto la polizia sta portando avanti delle indagini per capire la dinamica dell'incidente. Il papà del piccolo ha raccontato che l'autista è spuntato fuori dal nulla ad alta velocità, anche il conducente sta collaborando con le istituzioni.La coppia stava insieme da 12 anni, da 8 mesi avevano avuto il loro primo figlio e realizzato il desiderio di essere una famiglia. I parenti dei giovani sono sconvolti per l'accaduto e preoccupati per il 25enne che ha perso tutto quello che più amava in un modo tanto tragico e immediato.