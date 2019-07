Mamma vuole aiutare la figlia minorenne a uscire dal tunnel della droga, la trova a fare sesso con 4 tossicodipendenti

di Alessia Strinati

Voleva aiutare la figlia ad uscire dal tunnel della droga, ma quello che scopre la lascia senza parole. Quando una mamma è entrata in un appartamento di Scunthorpe, nel Lincolnshire, in Inghilterra , definito dai vicini "la casa degli orrori" ha sorpreso sua figlia mentre faceva sesso con altri 4 tossicodipendenti.A raccontare la vicenda è stato proprio uno dei vicini che ha spiegato che la donna è corsa alla porta di casa a chiedere cosa stesse accadendo. La mamma disperata aveva intravisto nell'appartamento la figlia mentre faceva sesso con altre 4 persone, questo prima che un'altra ragazza le chiudesse la porta in faccia e l'allontanasse: «Quando è arrivata, ha visto sua figlia fare sesso con quattro uomini diversi e un'altra ha barricato la porta in modo che non potesse entrare».Dopo la denuncia alle autorità quell'appartamento, come riporta la stampa locale, è stato sequestrato per la gioia dei residenti. Chi abitava nella zona ha descritto quell'appartamento come un ritrovo di tossicodipendenti dove venivano fatte cose assurde: spaccio, prostituzione, uso di stupefacenti, tutto senza che nessuno dei frequentatosi si fosse mai fatto lo scrupolo per i vicini. «Non avevano vergogna, erano solo animali. Si vedeva gente che giaceva a terra con gli aghi che spuntano dalle loro braccia e le prostitute che sedevano sul muretto del vostro giardino», ha raccontato una delle persone che vivevano nel quartiere dove ora sembra essere tornara un po' di quiete.