Città devastata: un morto feriti e danni incalcolabili in tutto il sud pontino

di Barbara Savodini

Un morto e un ferito grave a Terracina per un albero caduto su un'auto in viale della Vittoria. Quando il peggio sembrava passato, una tromba d'aria di potenza spropositata ha distrutto la città con danni incalcolabili per poi abbattersi su Sperlonga, spazzando via ogni cosa a destra e sinistra della Flacca.Alberi caduti, serre volate vie, negozi distrutti e strade impraticabili hanno messo ko il Sud Pontino con centinaia di interventi in contemporanea.Dalle prime sommarie informazioni ci sarebbero anche altri feriti, in particolare persone che si trovavano all'interno delle vetture perlopiù nel comune di Terracina. Al lavoro senza sosta vigili del fuoco, 118, tutti i nuclei di protezione civile del territorio e tutte le forze dell'ordine dei comuni interessati.La tromba d'aria si è spostata verso Gaeta dove ha scoperchiato un capannone dei cantieri navali Italcraft.