Nubifragio su Milano, pioggia fortissima e vento: paura in città

Possibili rovesci in Lombardia per l'arrivo di una perturbazione atlantica sulla regione. Giovedì il clima, tranne per una residua instabilità pomeridiana in montagna, tenderà a migliorare con una rimonta anticiclonica che sarà più marcata venerdì, quando porterà un ulteriore rialzo delle temperature, spiega il bollettino dell'Arpa. Oggi sono possibili temporali sui settori occidentali, più probabili su alta pianura, Lago Maggiore e Appennino Pavese. In pianura, attese minime tra 21 e 26 gradi, massime tra 26 e 31 gradi. Giovedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi. Nel weekend bel tempo in pianura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vento fortissimo e. Addio estate ache in tarda mattinata è stata colpita da undurato pochissimo ma in alcune zone della città è stato molto forte. Temperatura in picchiata rispetto a ieri e clima decisamente autunnale, per quei milanesi che sono tornati già dalla vacanze.