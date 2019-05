Maicol morto a 15 anni dopo una lunga malattia: aveva giocato nell'Inter

PAVIAi, promessa del calcio e ex dell', non ce l'ha fatta. E’ morto per un malore in casa, a 15 anni, dopo una, ex giovane promessa nerazzurra. Nel gennaio 2017 era stato costretto a lasciare le giovanili nerazzurre proprio per curarsi: da allora non era più tornato a giocare, ma sulla sua situazione di salute erano arrivate notizie incoraggianti. Invece ieri Maicol si è dovuto arrendere alla malattia nella sua casa di, in provincia di Pavia.Messaggi di cordoglio sono arrivati dalla sua cittadina e anche dal club nerazzurro, con un messaggio sul sito ufficiale: ". Proprietà, dirigenti, il Settore Giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore".