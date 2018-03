Genitore come una furia a scuola: maestra aggredita accusa un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Si è presentato a scuola giovedì mattina. Al collaboratore scolastico che l'ha avvicinato all'ingresso ha detto che aveva urgenza di parlare con la maestra del figlio. Così sono andati a chiamare l'insegnante che stava tenendo lezione. Ma quando la docente si è trovata a tu per tu con il genitore, lui, unè partito. Insulti, urla, minacce. Inutili i tentativi della maestra di fare rientrare la conversazione a toni più contenuti. Fino a quandoper lo spavento, si è sentita male e così è stata chiamata un'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale. L'ennesimo episodio di violenza nei confronti di un'insegnante, in questo caso una donna, è avvenuto alla scuola elementareIl plesso di via Massimiliano Kolbe fa parte dell'istituto comprensivo Giulio Cesare.