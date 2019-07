Violenta lite in casa Uomo di 57 anni ucciso con un punteruolo di metallo

Lite in casa, 60enne ucciso con un punteruolo di metallo in provincia di Torino . Un 57enne è stato ucciso nella notte a, nel, da un pregiudicato di 60 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di, al culmine di un litigio il 60enne ha colpito la vittima con un punteruolo in metallo, uccidendolo nella sua abitazione. L'omicida è stato arrestato.