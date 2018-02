Sorpreso col punteruolo in mano mentre tenta di entrare al bar: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Questa volta i carabinieri lo hanno preso con le mani nel sacco. Un uomo di 48 anni di origini sarde ma residente lungo la costa è stato arrestato, nella notte tra domenica e lunedì, dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di penetrare all’interno del bar Rosati di Grottammare.Il ladro stava armeggiando con un grimaldello sull’ingresso del locale nel tentativo di scardinare la porta e, proprio mentre stava tentando di effettuare quest’operazione, è arrivata la gazzella dei militari. Il quarantottenne alla vista dei carabinieri ha tentato di darsi alla fuga ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato.In mano aveva ancora l’arnese utilizzato per il tentativo di effrazione. Non è escluso che con lui potesse esserci un’altra persona, un complice a fare da palo che, osservando il tutto a distanza, vista la malaparata potrebbe essersene andato senza dare troppo nell’occhio. Il ladro quarantottenne è invece stato accompagnato in caserma e ha trascorso il resto della nottata in camera di sicurezza in attesa della direttissima di ieri mattina per la convalida dell’arresto.